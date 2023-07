Presidente da Câmara de Braga desfaz-se em elogios: "Cidade desportiva é um projeto extraordinário"

O presidente da câmara frisou que "tem sido um esforço do clube e da cidade acompanharem este nível de desenvolvimento, de fazer e ter pela frente sacrifícios de forma a atingir as suas metas"

O presidente da câmara municipal de Braga, Ricardo Rio, elogiou esta quarta-feira o pavilhão multiúsos do Braga, que faz parte da segunda fase da Cidade Desportiva do clube e será inaugurado em breve.

"A segunda fase da Cidade Desportiva é uma obra de ficar sem palavras. É um projeto extraordinário, que prima pela ambição, pela qualidade e pelas condições que vai dar aos seus atletas para o clube continuar a crescer", referiu o autarca, citado pelo sítio oficial dos "arsenalistas", depois de visitar a obra com o líder do Braga, António Salvador.

Ricardo Rio considera que "esta obra muda também o rosto da cidade", endereçando os "parabéns ao presidente António Salvador pela coragem" e "felicitando o Braga e os seus adeptos por contarem em breve com uma infraestrutura desta natureza".

O presidente da câmara frisou que "tem sido um esforço do clube e da cidade acompanharem este nível de desenvolvimento, de fazer e ter pela frente sacrifícios de forma a atingir as suas metas".

"Este projeto vai ajudar a que os objetivos futuros sejam mais facilmente atingidos para as duas instituições", acrescentou.

O pavilhão multiúsos, junto ao Estádio Municipal de Braga e construído adaptando o inacabado projeto da piscina olímpica, faz parte da segunda fase da Cidade Desportiva do clube e terá capacidade para cerca de 1 200 lugares, permitindo juntar no mesmo espaço todas as modalidades dos minhotos.

O recinto, que irá também acolher uma área administrativa, loja do clube, zonas de apoio às equipas A e B de futebol (balneários, ginásio, gabinetes de trabalho, entre outros), assim como uma área residencial e área de refeitório, deverá estar concluído nos próximos meses, a tempo das modalidades iniciarem ali a nova temporada desportiva.

Esta fase completa-se com a construção já iniciada do mini-estádio com uma bancada coberta e lotação de 2 800 lugares, onde passarão a jogar as equipas B e feminina, e do museu do clube.