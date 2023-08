"Presença na Liga dos Campeões pode alavancar crescimento do Braga"

Declarações de André Ricardo, médio-ofensivo do PAOK

André Ricardo, de 23 anos, passou pela formação do Braga...tempo suficiente para criar um sentimento guerreiro, até pela afinidade ganha com vários craques, particularmente Vitinha. O posterior caminho do médio-ofensivo, hoje nos gregos do PAOK, passou pelo Famalicão, estreando-se pela primeira equipa e fazendo logo despertar o interesse grego. A cumprir, agora, a segunda temporada em Salónica, o português está atento à eliminatória dos minhotos com o Panathinaikos. Triste também por ter visto Vitinha, o grande amigo, cair nessa pré-eliminatória dos gregos com o Marselha.

"Eles estão com uma equipa muito forte e com individualidades, no campo técnico mas também físico. Vê-se um bom grupo e uma equipa a passar uma boa fase, que acabou de eliminar um adversário muito forte, estão em espiral positiva. Mas, mesmo assim, acho o Braga superior. De qualquer modo não me parece fácil para qualquer equipa e já vimos os mais fortes caírem nestas pré-eliminatórias. Há um favoritismo do Braga que se sente pelas individualidades e também pelo seu estilo, pois gosta de jogar", salienta André Ricardo, oferecendo um retrato das expectativas helénicas.

"O Panathinaikos é um histórico, como é o PAOK. Os adeptos estão a viver intensamente este período por puderem voltar à Champions. É um momento forte para eles, de afirmação do ponto de vista desportivo e financeiro", acrescenta o português, medindo os argumentos superiores dos guerreiros.

"O Braga tem estado mais habituado aos palcos europeus nos últimos anos. Isso dá-lhe favoritismo e acho que uma presença na Champions pode alavancar muito mais o crescimento do clube", informa.