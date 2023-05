Prémio de Jogador do Mês da I Liga viaja para Braga

Ricardo Horta foi o mais votado, à frente de Arruabarrena e Taremi.

Ricardo Horta foi eleito Jogador do Mês da I Liga, com 26,19% dos votos dos treinadores da prova. O jogador do Braga, que também foi eleito Avançado do Mês, superou Arruabarrena, guarda-redes do Arouca, que teve 9,52% dos votos, e Taremi, avançado do FC Porto, com 8,73% das preferências.

Em abril, Ricardo Horta, que vence pela primeira vez nesta época o galardão, marcou três golos em cinco vitórias dos arsenalistas.