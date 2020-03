"Preferia ficar em segundo lugar e fazer meia dúzia de jogos"

Sequeira respondeu a perguntas de adeptos e admitiu que a ambição do Braga contribuiu para que evoluísse muito mais.

No quarto episódio do "Duas de letra", na página do Facebook do Braga, Sequeira respondeu, com Ricardo Esgaio, a perguntas dos adeptos do clube. O lateral-esquerdo não teve dúvidas em dar prioridade à equipa quando foi confrontado com uma questão interessante: preferia ser titular a época inteira e ficar em quarto lugar ou participar em meia dúzia de jogos e ficar em segundo? "Temos de pôr os objetivos da equipa sempre acima dos individuais, se bem que ia dar um bocadinho de azia. Meia dúzia de jogos é complicado, mas preferia ficar em segundo e fazer meia dúzia de jogos", respondeu, considerando que esta é a melhor época desde que está no Braga. "Pelo título que conquistámos e pela regularidade que tenho apresentado. Também fiz uma boa época no ano passado, mas esta, pela Taça da Liga que ganhámos, acho que está a ser a melhor época desde que estou no Braga", explicou.

Sequeira também admitiu que cresceu muito desde que chegou ao clube, em 2017/18. "Evoluí em todos os aspetos do meu jogo. Foi um clube que me ajudou muito a evoluir como jogador por ser um clube com ambição e principalmente por nos obrigar a querer sempre mais e a entrar em todos os jogos para ganhar. Muitas vezes isso não acontece em clubes mais pequenos. Aqui em Braga devido a essa Braga somos sempre obrigados a arriscar e a querer sempre mais e obriga a melhorar aspetos do jogo", defendeu o jogador que espera "ser chamado" à Seleção Nacional. "Todos nós sonhamos com isso. E eu não fujo à regra. Há muitos jogadores de qualidade na nossa Seleção e temos de trabalhar diariamente para conseguir atingir esse patamar", reconheceu.

Entre várias questões curiosas, Sequeira afirmou, por exemplo, quem era o melhor jogador com quem partilhou o balneário. "Se fosse treinador de outro clube qualquer vinha buscar o Ricardo Horta. Outro jogador que tinha qualidade acima da média era o Vukcevic", adiantou, reagindo com humor quando lhe perguntaram se era capaz de ganhar a Usain Bolt numa corrida de 100 metros. "Se ele corresse de costas era capaz de lhe ganhar", atirou.