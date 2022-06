Ponta-de-lança de 16 anos vai fazer parte do plantel do Braga

Ponta-de-lança de 16 anos vai fazer parte do plantel após ter marcado 32 golos em 2021/22. Borja e Mario González também voltam. Dinis Rodrigues é visto como a grande pérola da formação e o técnico não quer perder tempo, integrando-o já no grupo principal. Álvaro Djaló também vai fazer parte do plantel versão 2022/23.

O plantel do Braga versão 2022/23 começa a ganhar forma e não faltam novidades, naquilo que se traduz por uma continuidade da aposta na formação, agora sob a orientação de Artur Jorge. A grande surpresa, sabe O JOGO, é a inclusão de Dinis Rodrigues no plantel, um ponta-de-lança com apenas 16 anos e que é visto na Cidade Desportiva como o avançado do futuro. A amostra em 2021/22 foi prometedora, com uns estonteantes 32 golos marcados (em 54 jogos), 21 deles pelo Braga e 11 pelas seleções.

Descoberto no Maia Lidador em 2018, Dinis Rodrigues começou pelo Palmeiras, clube associado do Braga em matéria de formação, e rapidamente entrou na Cidade Desportiva, tendo marcado 40 golos na primeira época (2019/20), pelos sub-15.