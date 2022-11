Polémica no México: exclusão de Lainez continua a dar que falar

Avançado do Braga chegou a vestir o fato de treino do México no dia da convocatória.

Os mexicanos continuam sem entender a exclusão de Diego Lainez dos convocados para o Mundial. Apesar de só ter sido titular em dois dos 10 jogos que realizou pelo Braga, num total de 308 minutos, o avançado é visto como um dos jogadores mais promissores do México.

O assunto ganhou maior impacto mediático depois da presença de Diego Lainez no hotel onde a seleção mexicana esteve concentrada em Girona (Espanha) antes de viajar para o Catar. O avançado viajou desde Portimão, onde o Braga jogou domingo à noite, e tinha esperança de ser um dos 26 convocados, tendo sido visto na unidade hoteleira com o fato de treino da seleção.

Tata Martino, o selecionador, ainda tinha dúvidas em relação a quatro jogadores: Raúl Jiménez (Wolverhampton), Santiago Giménez (Feyenoord), Roberto Alvalarado (Guadalajara) e Diego Lainez (Braga). Se no caso do ponta-de-lança optou pelo ex-Benfica, depois de ver que fisicamente estava em boas condições, no caso do bracarense, a escolha terá sido técnica.

Lainez não gostou da decisão e já nem jantou com a equipa, abandonando o hotel furioso.