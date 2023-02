Polémica instalou-se no Fiorentina-Braga: "Se calhar é uma coisa a rever pela FIFA"

Golo de Arthur Cabral foi invalidado pelo VAR depois de o relógio do árbitro, através da tecnologia da linha de golo, ter dado indicação de que a bola entrara na baliza do Braga.

Paulo Oliveira, jogador do Braga, considera que "gera problemas" o que aconteceu no lance do golo de Arthur Cabral - na visita ao terreno da Fiorentina, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League -, invalidado pelo VAR depois de o relógio do árbitro, através da tecnologia da linha de golo, ter dado indicação de que a bola entrara na baliza do Braga.

"O que o árbitro nos estava a dizer é que deu golo no relógio. Ficámos com a sensação que não tinha sido. Estava atrás e parecia que estava numa sala de cinema. A verdade é que se verificou que a bola não entrou", afirmou. "É uma tecnologia que fica um bocadinho aquém do exigido. Ao dar sinal de golo no relógio, mas verificando-se que, afinal, não foi, se calhar é uma coisa a rever pela FIFA", analisou.