"Poder sair do Chelsea e assinar por um grande de Portugal..."

Lucas Piazon falou à NEXT sobre a mudança para o Braga, clube pelo qual assinou até 2025.

Chegada ao Braga: "A sensação é ótima. Passei a minha vida toda vinculada a um clube [Chelsea] e poder sair e assinar por um grande de Portugal é algo que me deixa muito feliz. O Braga é uma equipa que dá muita visibilidade aos jogadores ao fazer boas campanhas. Estar aqui pode ser muito importante na minha carreira."

Período de adaptação: "Os clubes em que eu mais me destaquei foram onde fiquei mais do que um ano, no Fulham e no Rio Ave, por isso acho que quanto mais tempo ficar, melhor. Às vezes um ano é complicado para se adaptar ou porque chegas no fim da janela de transferências, ou porque demora para entrar na equipa. Quando tens mais tempo para ganhar estabilidade é mais fácil correr melhor."

Relação com Carlos Carvalhal: "Conheço o mister há muitos anos, desde os tempos de Inglaterra. Defrontei-o várias vezes e no ano passado tivemos um bom ano [no Rio Ave], fizemos uma boa campanha. Acredito que será muito bom."

Vontade em ajudar o Braga: "Venho para ajudar. A equipa está muito bem, está a fazer grande campanha na Liga Europa e no campeonato. São muitos jogos e sempre quetiver a oportunidade, vou ajudar. Quero ser importante."