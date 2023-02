"Podem fazer o ruído que quiserem que ninguém vai tirar mérito ao que o Braga fez"

Artur Jorge na conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de domingo (20h30), contra o Marítimo, relativo à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Queixas do Benfica: "Tem havido muito ruído em relação ao nosso último jogo e lamento que assim seja, mas é o que mais me interessa é o meu grupo e os meus adeptos. Podem fazer o ruído que quiserem que ninguém vai tirar mérito ao que fizemos, à capacidade que a equipa teve para vencer o jogo e a forma como venceu, desde o trabalho dos jogadores à forma como a equipa se comportou. Há uma tentativa de desvalorização daquilo que foi o nosso trabalho, mas internamente e para os nossos adeptos que nos acompanham não nos deixaremos influenciar e nem nos vai afastar do nosso caminho. Podem continuar a fazer o ruído que quiserem porque nada vai tirar mérito a uma vitória justíssima do Braga, frente a um Benfica também forte, mas nós fomos mais capazes e mais competentes. É por essa razão que estamos nas meias-finais da Taça de Portugal."

Moral para a Madeira: "A equipa está animicamente muito forte e motivada. Vem de um jogo e de um resultado que valorizamos, mas estamos com o foco no jogo na Madeira, contra um Marítimo que procura sair da posição desconfortável em que se encontra. Esperamos uma equipa forte, muito aguerrida, como tem sido nestes últimos jogos, e estamos preparados para tentar ganhar o jogo."

Ausências de Al Musrati e Iuri Medeiros: "São dois jogadores importantes para nós, mas não deixo de encarar isto com alguma normalidade, porque temos um plantel capaz, com várias e boas opções para continuarmos a ter uma equipa competente. Portanto, estou seguro que essas baixas não se vão notar e vamos manter o mesmo registo competitivo."

Marítimo: "Se olharmos para a classificação para seria fácil ter essa linha de pensamento [Braga favorito], mas quero ser mais contido e quero relembrar à minha equipa dificuldade que tivemos em Paços de Ferreira, contra o último classificado. Tenho a certeza que vamos ter um jogo extremamente exigente, diria mesmo tão exigente como contra o Benfica, porque vamos ter um adversário que vai querer sair da situação desconfortável em que está. O Marítimo tem uma equipa muito aguerrida, que parte muito o jogo e que pressiona em zonas muito altas. Vai exigir muito de nós. Tivemos pouco tempo para preparar este jogo e trabalhámos mais a parte estratégica do que a parte física. Vamos ter de ser muito melhores do que no jogo anterior, mas acreditamos muito em nós e naquilo que podemos fazer, sabendo que temos uma equipa competente para vencer. Temos de olhar para este jogo de uma forma muito séria, à imagem daquilo que tem sido esta equipa."

Desgaste físico: "Deixa alguma mossa, tendo em conta que temos apenas três dias, daí ternos um trabalho suplementar mais carregado e suplementar para recuperar. Acredito na equipa técnica e em quem trabalha connosco para recuperarmos os jogadores e estarmos nas melhores condições para defrontar o Marítimo."

Críticas à calendarização: "Já fiz essas críticas, mas percebo que pouco ou nada adianta. Neste mês de fevereiro temos de competir ao domingo e à quinta-feira, daí que haja sempre uma distância muito curta entre os jogos. Isso leva a que tenha de haver uma gestão física e emocional para lidarmos com o sucesso ou eventualmente com o insucesso. Acima de tudo temos de estar confiantes no nosso trabalho."