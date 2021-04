Pli não avança para as eleições no Braga e explica os motivos da decisão

Candidato derrotado em 2017 enumerou "razões socioeconómicas e estatutárias".

António Pedro Peixoto, mais conhecido por Pli, anunciou esta quarta-feira que não irá avançar com uma candidatura nas eleições do Braga, agendadas para o dia 21 de maio. O candidato derrotado em 2017 invocou "razões socioeconómicas e estatutárias".

"Lamentavelmente, devo comunicar que não vou ser candidato à presidência do Braga nas próximas eleições.

Todos sabem que o meu objetivo de vida é, e continuará a ser, chegar a presidente do meu clube. Os motivos da minha não candidatura assentam em razões socioeconómicas e estatutárias. Infelizmente, não podemos retirar o futebol do contexto socioeconómico que estamos a viver, em virtude da pandemia, o que leva a que muitas prioridades tenham sido alteradas a todos os níveis. Por um lado, o nosso maior património esteve afastado dos estádios. Por outro, parceiros financeiros que tinha como essenciais para abraçar este projeto não têm a disponibilidade que entendo ser necessária", informou Pli.

"Além do mais, desta vez, não consegui, até à data, que algum membro do Conselho Geral se disponibilizasse a integrar a nossa lista. Muitos podem não saber, mas qualquer candidato a presidente do Braga tem, obrigatoriamente, de indicar os seus presidentes da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho Geral (artigo 92., nº 4 dos Estatutos do Braga). Se, nos dois primeiros órgãos, pode ser proposto qualquer associado que tenha os anos necessários de sócio, o do Conselho Geral tem de ser membro nato desse mesmo conselho (artigo 77.º nº 2). Ou seja, qualquer sócio que pretenda candidatar-se a presidente do Braga tem a obrigatoriedade de ter na sua lista um membro do Conselho Geral existente composto aproximadamente por 19 pessoas (presidentes e sócios beneméritos)", explicou.

Pli continua, indicando que "se nenhum desses membros quiser ou puder integrar a lista de um possível candidato, esse candidato ficará automaticamente impedido de concorrer." "Uns por razões pessoais e de saúde, que tenho e devo aceitar, sem qualquer critica (agradecendo a quem esteve comigo nas últimas eleições); outros por 'não se quererem meter'; outros certamente movidos por interesses que só eles saberão; outros ainda por convicção válida que não sou opção; e outros porque exercem cargos no Braga e, como tal, estão estatuariamente impedidos, não mostraram disponibilidade para integrarem este projeto", enumerou.

"Acreditem que tentei, com a força que me conhecem, mas também peço que acreditem que não desisti de dar voz a todos aqueles que entendem que o Braga necessita de outro rumo. A todos que estiveram comigo e sempre me apoiaram nesta etapa agradeço o apoio incondicional e que nunca vou esquecer o que fizeram bem como todas as demonstrações de solidariedade. Por fim, a titulo de desabafo, tristeza e cansaço afirmo que tenho pena que a nossa cidade e alguns adeptos do nosso clube demonstrem medo, receio, ou total alheamento em defender princípios que, em surdina, todos se arrogam, mas que para dar a cara poucos têm a coragem. Continuarei sempre a amar, a apoiar e a defender, de forma apaixonada, e da melhor forma que sei, o nosso clube e nossa cidade, tendo como única premissa esse amor, sem jogos de bastidores e sem segundos interesses", finalizou.

António Salvador é, por enquanto, o único candidato assumido às eleições do clube minhoto