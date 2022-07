Plano de venda travado: Abel Ruiz fica no Braga e pode tirar partido da nova tática

SAD trava os planos de venda imediata do ponta-de-lança espanhol e espera que ele se afirme no 4x4x2 de Artur Jorge.

O rendimento insuficiente de Abel Ruiz na última época levou o Braga a colocar o jogador no mercado, à espera de uma proposta interessante, mas o plano foi entretanto travado.

Treinador do Braga pretende jogar com dois homens no ataque, o que pode favorecer o rendimento de Abel Ruiz, que gosta de jogar em apoios. Soma 18 golos em duas épocas e meia.