Pizzuto é reforço: "O Braga apresentou-me um projeto de futuro..."

Médio mexicano foi oficializado pelo Braga e vai começar pela equipa B

O Braga oficializou a contratação de Eugenio Pizzuto, médio mexicano de 19 anos, que assinou um contrato de uma época e meia, ficando o clube com a opção de prolongar a ligação por mais quatro temporadas. O jogador está destinado, numa primeira fase, à equipa B.

Pizzuto é um médio de características defensivas. "Estou muito feliz por chegar a um clube desta grandeza em Portugal. É um país e uma experiência nova e venho com a atitude de querer fazer as coisas bem para poder crescer como jogador e ajudar a equipa. Quero começar a conquistar o meu lugar no clube, continuar a minha formação e poder estrear-me pela equipa principal do SC Braga", referiu o mexicano.

"O SC Braga mostrou muito interesse em mim. Apresentou-me um projeto de futuro para poder desenvolver-me como pessoa e como jogador e a vontade que mostrou para eu estar aqui foi o que me chamou a atenção para vir para cá. O SC Braga é um clube formador, um clube importante em Portugal e estou muito feliz por fazer parte desta grande instituição", juntou o reforço.

Pizzuto diz ser um elemento que "joga para a equipa e que gosta de ter a bola para criar oportunidades e assistir os companheiros". Chega ao Braga depois de ter despertado a atenção no Pachuca, do México, o que lhe possibilitou o salto para o Lille, embora a experiência em França não tenha corrido bem.