Pizzi surpreendido com crescimento do Braga: "Está agora num nível ainda mais elevado"

Médio deu entrevista à Next TV, a primeira desde que regressou ao clube onde estivera entre 2007 e 2011.

Ajudou no processo de adaptação conhecer vários jogadores do plantel, como por exemplo o André Horta, o Ricardo ou o Castro?

"Acolheram-me muito bem desde o primeiro momento. Já nos conhecíamos de outros sítios, da seleção, de outros clubes ou de jogar contra, já tínhamos essa amizade. Integraram muito bem toda a gente que chegou - a mim, ao Joe e ao Bruma -, isso é muito importante num a equipa. Não sei quanto faz em termos de percentagem, mas o balneário tem uma percentagem muito boa do sucesso de uma equipa. Eles têm todos uma capacidade muito boa de integrar os jogadores, é um balneário muito feliz, muito divertido, com competitividade dentro do campo, mas com um espírito saudável fora do campo."

Esteve ligado ao Braga entre 2007 e 2011. Fica surpreendido com o crescimento do clube?

"Sem dúvida, surpreende-me muito. Se entre 2007 e 2011 já estava num patamar muito elevado, a lutar por títulos - inclusive, Liga Europa - e a nível de condições e de qualidade do pessoal que trabalha no clube, agora está num nível ainda mais alto. Deve-se, obviamente, a um trabalho de muita gente, liderada pelo presidente António Salvador. É de louvar o crescimento do clube, juntamente com os seus adeptos, que têm apoiado cada vez mais, vem cada vez mais gente ao estádio e o mais importante é a comunhão entre os adeptos e a equipa que dá sempre um extra, dentro e fora do campo."



Que importância assume a Cidade Desportiva num clube como o Braga?

"Acho que é fundamental. O Braga e os clubes em Portugal têm de formar para depois vender, porque é a realidade do nosso país e da situação em que vivemos. É extremamente importante ter a Cidade Desportiva, tenho visto jovens que têm vindo treinar connosco - da equipa B e dos sub-23 - com muitíssima qualidade. A Cidade Desportiva faz com que o clube dê um passo ainda maior para atingir patamares mais elevados. Os jovens sentem-se com condições que fazem com que os pais optem por este clube ao ver a Cidade Desportiva".



A equipa está a caminhar para o final da temporada, tem jogos importantes, está nas meias-finais da Taça de Portugal, tem muitas finais no campeonato, como tem dito Artur Jorge. Que ambições para esta fase final?

"Vão ser uns últimos jogos bastante difíceis, para nós e para toda a gente. Historicamente, os últimos jogos são sempre bastante difíceis, há equipas que estão a lutar pela permanência, outras pela Europa e outras pelo título, mas o nosso pensamento é, como sempre dizemos, jogo a jogo. O mais importante é ganharmos o próximo jogo e depois prepararmos o seguinte e por aí fora. Esse tem de ser um dos nosso objetivos. Estamos nas meias-finais da Taça de Portugal e um dos objetivos tem que ser a chegada à final, porque além de ser um troféu muito importante em Portugal é mais uma oportunidade do Braga ganhar mais um título."