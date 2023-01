Pizzi está de regresso ao futebol português para jogar pelo Braga

O médio português acertou a desvinculação com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e está a caminho de Braga.

Pizzi está perto de se tornar jogador do Braga. O médio português, de 33 anos, chega como jogador livre aos arsenalistas, clube que representou em 2011/12.

As negociações com os bracarenses estão muito adiantadas, quase fechadas, e tudo indica que Pizzi vai assinar por temporada e meia. O internacional português viajará para a cidade dos arcebispos em breve para assinar contrato e finalizar a transferência.

Formado no Bragança, de onde é natural, Luís Miguel Fernandes cumpriu os últimos anos da carreira no Benfica. Na segunda metade de 2021/22 foi emprestado pelas águias ao Basaksehir, da Turquia, e deixou os encarnados no final dessa temporada. Rumou, depois, ao Al Wahda e, seis meses depois, volta à Liga Bwin.