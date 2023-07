Pizzi: "É um sonho entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões"

Médio foi o porta-voz da ambição bracarense para 2023/24.

O Braga realizou esta segunda-feira o primeiro treino no relvado, numa sessão que já contou com Joe Mendes e Serdar, internacionais sub-21 pela Suécia e Turquia, respetivamente. No final do treino, Pizzi foi o porta-voz do plantel bracarense, apontando, como primeiro objetivo, a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Nova temporada: "Toda a gente regressou com muita vontade de fazer uma grande temporada e de ajudar o Braga a fazer uma grande época. Estamos aqui para conquistar coisas e estamos muito motivados e felizes por estar aqui novamente, ao serviço do Braga".

Plantel: "Temos um grupo espetacular, agora também com novos jogadores que se ambientaram da melhor maneira. A equipa recebe toda a gente muito bem e temos um plantel com muita qualidade e potencial para ajudar o clube. O nosso foco é trabalhar todos os dias no máximo, começar bem pré-temporada e dar o melhor de nós em cada treino e em cada jogo de preparação, para no primeiro jogo oficial estarmos todos a 120%".

Ambições: "É um sonho para todos nós entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Sabemos que vai ser um trabalho difícil, vamos apanhar equipas com qualidade e muito complicadas pela frente. Neste momento o nosso foco é o trabalho diário, treinar todos os dias no limite, dar o máximo em cada treino e em cada jogo de preparação, para estarmos prontos para dar uma boa resposta e dar alegrias aos nossos adeptos que bem merecem."