Pizzi e o primeiro golo pelo Braga: "É uma felicidade enorme marcar com esta camisola"

Declarações de Pizzi, médio bracarense, após o Braga-Estoril (4-1), jogo relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin.

Foi eleito o homem do jogo: "É uma alegria enorme, tenho de agradecer a quem me deu a distinção. É uma alegria enorme ajudar o Braga e sou mais um que trabalha diariamente para ajudar. Encontrámos um rival complicado, que luta pela permanência e acho que fizemos um jogo excelente. Agradecer também aos adeptos, ajudaram-nos imenso".

O que lhe pediu Artur Jorge? "Disse para tentar bola, encontrar espaços entrelinhas e assumir o jogo. Tivemos uma boa reação ao golo do Estoril, que tem bons jogadores e um bom treinador, mas acho que fomos justos vencedores numa noite com golos bonitos. Agora é preparar o próximo jogo".

Estreou-se a marcar pelo Braga: "É uma felicidade enorme marcar com esta camisola, já o procurava há muito tempo e felizmente hoje apareceu. É fruto do trabalho e agradeço aos jogadores do Braga por me receberem tão bem. Mas agora temos outro jogo importante na quarta-feira".

Se o FC Porto tivesse perdido no clássico, o Braga estaria no segundo lugar: "Os outros jogos não controlamos. Só controlamos o nosso trabalho diário e o nosso foco e nos treinos e no jogo a jogo. Estamos focados em nós e agora temos de descansar e de preparar o jogo de quarta-feira, que será muito importante".

