Pizzi e a contestação à contratação: "Passa-me completamente ao lado"

Declarações de Pizzi à Sport TV na antevisão do Fiorentina-Braga, partida da segunda mão do play off da Conference League

Sobre a eliminatória: "O resultado da primeira mão não foi do nosso agrado. Várias circunstâncias fizeram com que o resultado fosse pesado, mas estamos aqui com uma grande ambição e uma grande vontade de vencer o jogo para mudar a imagem que demos na primeira mão, porque não corresponde à nossa qualidade. Não nos vamos enganar a nós próprios, porque sabemos que é difícil, mas vamos lutar pela eliminatória até ao final.

A opção pelo Braga: "Estamos habituados a entrar em todos os campos para vencer e amanhã é isso que vai acontecer. Vamos entrar com muita vontade de marcar golos. Queremos mudar a história e dignificar o Braga. Estou muito feliz. Cheguei a um grande clube, que tem muita história e que está a crescer cada vez mais. Fui muito bem recebido por todos, desde os meus companheiros a todas as pessoas do clube. Sou mais um para ajudar nos treinos e nos jogos para festejarmos no final."

Contestação à contratação: "Passa-me completamente ao lado. Como já disse, fui bem recebido por todos e não tenho razões de queixa. Vim com muita vontade de ajudar, jogue 10 ou 15 minutos ou jogue o jogo todo. Vou sempre dar o máximo."

Luta pelo título: "O Braga é um clube que tem crescido muito ultimamente, mas a nossa política é jogo a jogo, treino a treino. O mais importante é que todas as pessoas do Braga estão a trabalhar de uma forma incrível para elevar este clube a um patamar superior."

Pressão: "Pressão temos todo os dias por vestir esta camisola de um clube com tanta história. O sucesso vai acabar por chegar".