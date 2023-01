Pizzi chega e Diego Lainez deixa o Braga

Diego Lainez já não treinou este domingo

No mesmo dia em que ficou acertada a contratação de Pizzi, o Braga acordou com Diego Lainez a rescisão do contrato de empréstimo. O médio, que chegou no verão, oriundo do Bétis, já não treinou este domingo.

Lainez viajou, entretanto, para o México e está a cumprir as formalidades necessárias para se vincular a outro clube, o Tigres.

O internacional mexicano deixa o Braga com um total de 15 jogos, tendo sido utilizado em seis ocasiões na Liga Bwin. Marcou dois golos.