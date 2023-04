Diego Silva jogou com Pizzi na formação do Braga, nas seleções jovens, e nas cedências a Ribeirão

e Covilhã... Antigo guarda-redes quer ver companheiro como indiscutível e a render vitórias.

Pizzi ejetou-se do conforto do lugar de tripulante de um Braga sonhador, fazendo notar a sua fome de ser protagonista numa campanha de grande relevo e brilhantismo dos guerreiros. A entrada aos 59 minutos diante do Estoril (1-1) foi coroada com papel decisivo numa vitória folgada, assumindo simbolismos vários para o médio pelo seu regresso aos golos na Liga, não o fazia desde dezembro de 2021, frente ao Sporting, mas, sobretudo, pelo primeiro golo como profissional do Braga, algo que nunca lograra no clube onde concluiu a formação, passando por vários empréstimos e uma partida apressada da primeira equipa ao cabo de dois jogos, rumando ao Atlético Madrid. De 2011 a 2023...

Pizzi carregou essa mágoa, desfeita diante do Estoril. Tocar o céu com a camisola do clube que o retirou do anonimato, detetando a sua chama em Bragança.

"Comigo jogava de início, mas compreendo que não é fácil ao treinador mexer no onze. O golo é à maneira dele, outro tentaria dominar ou chutar de outra forma"

O médio-ofensivo recebeu diversas felicitações pelo momento portentoso e O JOGO também quis ouvir quem dividiu muita história com Pizzi na ligação ao grande do Minho. Diego Silva acompanhou o médio nas seleções jovens, nos juniores do Braga e nas cedências ao Ribeirão e Covilhã, dividindo na Serra habitação com o craque que enlouqueceu a Pedreira frente ao Estoril na luta desenfreada pelo segundo lugar.

"Estou muito feliz por ele. É a prova que vai ser determinante neste final de época e dar muitos pontos ao Braga pela sua leitura de jogo. Comigo jogava de início, mas compreendo que não é fácil ao treinador mexer no onze. O golo é à maneira dele, outro tentaria dominar ou chutar de outra forma. Ele veio de trás, muito tranquilo, limitou-se a tocar e direcionar. Dificilmente outro marcaria!", avisa Diego Silva.

"Passou por uma grande injustiça no Benfica e merecia estar ao melhor nível. Confesso que andava ansioso por o ver jogar poucos minutos. Este golo vai ser muito importante pela fase que vivia na procura de espaço. Acho que o vai ganhar e tornar-se indiscutível. Ele não vai mudar nada, mas este golo vai servir para muita coisa, para mexer na cabeça do treinador", reitera.

"Era responsável quando era para trabalhar e um palhaço quando era para brincar"

Com longo trajeto na formação do Braga, Diego Silva está hoje afastado do futebol, resolução pós pandemia. O antigo guarda-redes rebobina as impressões rapidamente fornecidas pelo amigo Pizzi na academia minhota.

"Era um rapaz centrado, sabia o que queria para a vida, batalhou pelo que alcançou. Era responsável quando era para trabalhar e um palhaço quando era para brincar. Como jogador era abastado de classe, bastava ver quando a bola lhe ia parar aos pés. Quem assistisse aos treinos percebia, a bola vinha e colava. Depois era o manancial de passes, o fazer de conta que cruzava. Era incrível!", explica.