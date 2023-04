Pizzi aborda chegada ao Braga: "Já estou habituado, não entro em muito stress"

Médio deu entrevista à Next TV, a primeira desde que regressou ao clube onde estivera entre 2007 e 2011

Está há dois meses no Braga. Como é que está a ser o regresso ao clube?

"Está a ser ótimo, estou bastante feliz com a decisão que tomei, não só a nível profissional, como familiar. Sinto-me muito feliz aqui no Braga, um grande clube, com muita história, com excelentes condições de trabalho, estou muito integrado no balneário e agora é continuar a trabalhar diariamente para as coisas melhorarem e para no final estarmos todos a sorrir e a festejar coisas bonitas."



Como é que surgiu a oportunidade de voltar ao Braga, que já foi a sua casa durante muito tempo?

"Eu estava no Médio Oriente [Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos], onde a vida é muito boa, mas o futebol é bastante diferente do que é na Europa. Não estava feliz a nível profissional, surgiu a oportunidade de vir para o Braga através do presidente António Salvador, com quem sempre tive uma relação muito boa e, de repente, o meu foco virou-se para o meu regresso, para voltar a ser feliz a nível futebolístico, porque apesar de ter 33 anos ainda sinto muita vontade de jogar e de competir ao mais alto nível e surgiu a oportunidade de regressar."



Falou-se muito, no momento da sua chegada, um pouco sobre tudo. Como é que lidou com isso?

"Lido com essas coisas de uma forma basta calma e ponderada, sem entrar em muito stress. Sou bastante calmo a esse nível, também já estou habituado, ao longo destes anos estive envolvido em algumas situações que me fizeram evoluir nesse capítulo. Por isso, em relação às coisas que aconteceram na minha chegada foram coisas super tranquilas, em que eu aceitei da melhor maneira possível e o meu pensamento foi sempre dar o máximo em cada treino e em cada jogo para demonstrar que sou mais um no Braga para ajudar e para dar alegrias a este clube."

Por ter 33 anos, quando saiu pensou voltar ao campeonato português de uma forma tão rápida?

"De uma forma tão rápida não estava na minha cabeça, nem no meu pensamento. O futebol e a vida são mesmo isto. Num momento estamos num sítio e dois ou três meses depois estamos noutro sítio. Um dos meus objetivos era sempre regressar ao futebol português, para regressar a casa, sobretudo por causa da minha família, para não estar longe deles. Mas, como já disse, quando surgiu a oportunidade de regressar ao Sporting de Braga, um clube tão grande, com tanta história, ainda a lutar por muitos objetivos, quer no campeonato, quer nas competições, decidi logo, em primeira mão regressar, porque era mais benéfico para mim a nível profissional e a familiar."