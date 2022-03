Piazon tem voo marcado para o Rio de Janeiro no fim de semana

Cedência do jogador ao Botafogo está alinhavada.

O contrato ainda não está assinado, mas Piazon está cada vez mais perto de juntar-se ao Botafogo, por empréstimo do Braga. O médio tem viagem marcada para o Rio de Janeiro durante o fim de semana, de maneira a tratar de questões burocráticas relativas ao negócio e também para realizar os exames médicos necessários antes de assinar a ligação contratual com o emblema brasileiro. A cedência será válida até junho de 2023 e o Botafogo ficará com uma opção de compra do passe por um valor a rondar os dois milhões de euros.

Piazon vai ser treinado por Luís Castro no clube carioca, um cenário que o emblema arsenalista prevê como favorável para o jogador e, consequentemente, para a realização de um futuro negócio. Apesar de o empréstimo ao Botafogo não incluir qualquer pagamento ao Braga, a não ser no fim da cedência se a opção de compra for acionada, a SAD deixa de ser entretanto responsável pelos salários do médio.

Resolvidos os casos de Chiquinho, Bruno Viana e Piazon, Rolando permanece como único jogador a treinar à parte e, neste cenário, sem solução à vista. O contrato do central termina em junho.