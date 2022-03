Piazon sai do Braga e está de volta ao Brasil dez anos depois

Lucas Piazon está muito perto de assinar pelo Botafogo, do Brasil, com um contrato de empréstimo por parte do Braga. As negociações estão muito adiantadas e contemplam para os brasileiros uma opção de compra do passe a rondar os dois milhões de euros. Em princípio, a cedência será valida até junho de 2023.

O médio, 28 anos, encontra-se a treinar à parte no clube bracarense, após ter sido dispensado por Carlos Carvalhal no mercado de inverno.

Piazon volta ao Brasil dez anos depois de ter saído do São Paulo para o Chelsea, iniciando, então com 18 anos, um trajeto com paragens em sete clubes, sempre por empréstimo dos londrinos. O contrato do jogador com o Braga é válido até junho de 2025.