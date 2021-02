Minuto 18: golo do Braga! Passe de Galeno para Lucas Piazon, no coração da área, rematar com o pé direito para o fundo da baliza; Minuto 40: Ricardo Horta aproveita recarga e remata com o pé direito sem hipótese para Trigueira; Minuto 42: João Novais remata com o pé direito, de fora da área, a bola chega a bater no ferro superior antes de entrar: golaço.