Piazón: os contornos de um negócio antecipado e que envolve o Chelsea

Médio brasileiro de 26 anos vai desvincular-se do Chelsea e deixar o Rio Ave para trabalhar novamente com Carlos Carvalhal.

O médio brasileiro Lucas Piazón vai trocar o Rio Ave pelo Braga e assinar um contrato com os minhotos válido até junho de 2025. O negócio está definido e o Braga apenas espera que o jogador conclua o processo de desvinculação do Chelsea, clube ao qual está ligado. No contrato de empréstimo do emblema inglês ao Rio Ave, por duas épocas, está estipulado que a ligação pode ser quebrada antecipadamente, o que vai mesmo acontecer.

Lucas Piazón vai, assim, reencontrar Carlos Carvalhal, com quem trabalhou na última temporada. Sabe O JOGO que a vontade dos arsenalistas passava por contratar o médio apenas na próxima época, tanto mais que nessa altura já seria um jogador livre, mas o negócio acabou por se precipitar já nesta janela de transferências.

Atendendo ao conhecimento do valor de Piazón, Carlos Carvalhal aceita recebê-lo já em janeiro e ganha, desta forma e com alguma surpresa, mais uma opção para a zona intermédia, tudo isto num quadro competitivo muito denso devido à participação da equipa em quatro frentes.

Esta época, o jogador brasileiro começou por ser titular na equipa vila-condense, mas depois teve alguns desentendimentos com Mário Silva e deixou de ser opção do treinador.

Posteriormente, Piazón ficou infetado com covid-19, período que coincidiu com a saída de Mário Silva do clube, e por aí se explica que não tenha feito qualquer jogo no mês de dezembro. Com o treinador Pedro Cunha no banco vila-condense, o médio brasileiro foi suplente utilizado no jogo com o Paços de Ferreira, já este ano. Na última temporada, Piazón esteve presente em 23 partidas do Rio Ave e marcou quatro golos; no campeonato foi o 13º jogador mais utilizado por Carlos Carvalhal.

Com a transferência a título definitivo para o Braga, Piazón coloca um ponto final numa ligação de oito anos ao Chelsea, clubeinglês que o emprestou sucessivamente depois de o ter contratado muito novo aos brasileiros do São Paulo, num trajeto que passou por Espanha, Holanda, Alemanha, Inglaterra, Itália e, claro, Portugal.