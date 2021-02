Apesar da reação após estar a perder por 2-0, Lucas Piazón lamentou perda de dois pontos do Braga no empate com o FC Porto.

Autor das duas assistências para os dois golos do Braga, Lucas Piazón lamentou o empate com o FC Porto, neste domingo, em casa - apesar de a equipa ter estado atrás no marcador até aos minutos finais do jogo. O avançado brasileiro afirmou que se o primeiro golo minhoto tivesse surgido mais cedo, a equipa poderia ter vencido.

O mérito do Braga: "Foi acreditar até ao final. No jogo passado (com o Portimonense) também tivemos que acreditar até ao final, estávamos atrás do resultado e conseguimos a vitória. E hoje mesmo atrás no marcador, acreditamos que poderíamos tirar algo do jogo e conseguimos sair com um ponto."

Análise da reação: "Foi um jogo difícil, o primeiro tempo foi um jogo dividido, mas num penálti eles acabaram por marcar. No segundo tempo, a nossa equipa esteve melhor, mas sofremos outro golo. A partir daí, foi luta até ao final. Nós tentámos. Talvez se o nosso golo tivesse surgidoum pouco mais cedo teríamos conseguido vencer. Mas acreditámos até ao fim."

Ganhou um ponto ou perdeu dois? "Nós perdemos dois pontos, mas também impedimos o FC Porto de fazer dois. A derrota para nós seria pior, eles ganhariam três e nós zero. Acho que com esse empate nós seguimos na luta no topo."

Autoavaliação: "Nós chegámos para ajudar, para somar. São muitos jogos aqui no Braga e sempre que eu tenho a oportunidade tento ajudar de alguma forma."