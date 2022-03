Philippe Clément: "Foras de jogo? No segundo tenho dúvidas"

Declarações de Philippe Clément, treinador do Mónaco, após a derrota em Braga, 2-0, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Análise: "Começámos mal o jogo, a primeira ação do adversário, marcou um golo, deu muita energia ao Braga, os meus jogadores ficaram nervosos e os primeiros 15 minutos não foram bons. Depois tomámos conta do jogo, começámos a fazer coisas boas com bola, as coisas que treinámos. Foi pena que dois golos tenham sido anulados, o primeiro estava fora de jogo, sim, o segundo tenho dúvidas."

Falta de criatividade? "Não acho que tenha sido um problema de criatividade, não foi por aí que perdemos, tivemos quatro ou cinco ocasiões em cima do guarda-redes do Braga, mas faltou-nos eficácia, os detalhes fazem a diferença. O 2-0 não devia ter acontecido daquela forma, a perder 1-0, perto do fim do jogo, não devíamos ter concedido o golo, com cinco jogadores [do Mónaco] na área, e na segunda parte o Braga não tinha tido chances para marcar. O resultado é pesado para o que fizemos, acho que devia ter sido um empate, um 3-3 ou um 4-4.

Sentimento: "Obviamente que teria sido melhor se tivéssemos ganho. Os jogadores lutaram imenso, jogámos contra uma excelente equipa, defensivamente não estivemos tão bem na primeira parte, mas melhorámos na segunda, tentámos empatar. Os jogadores estão tristes, mas queremos mudar a dinâmica."

