Péssima notícia para o Braga: acabou a época de Iuri Medeiros

Iuri Medeiros saiu de maca do Braga-Santa Clara

Extremo sofreu uma rotura de ligamentos no joelho e o tempo de paragem nunca será inferior a seis meses.

Confirma-se o pior receio de Carlos Carvalhal: Iuri Medeiros vai falhar o que resta da presente época na sequência da lesão sofrida no jogo de sexta-feira entre o Braga e o Santa Clara (vitória dos minhotos por 2-1), em que o extremo de 26 anos saiu de maca e em lágrimas.

De acordo com o boletim clínico dos arsenalistas, Iuri sofreu uma entorse que provocou uma rotura de ligamentos do joelho esquerdo, com necessidade de intervenção cirúrgica reparadora.

O tempo estimado de paragem nunca será inferior a seis meses, pelo que o jogador formado no Sporting não será opção para Carvalhal na segunda metade da temporada.

Pelo Braga, clube pelo qual assinou no último defeso (emprestado pelo Nuremberga), Iuri Medeiros marcou seis golos em 28 partidas em 2020/21. É o terceiro caso de rotura de ligamentos no plantel do Braga esta época, depois de Rui Fonte, que se encontra na fase final de recuperação, e Francisco Moura.