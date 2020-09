Péssima notícia para Gaitán e o Braga antes do jogo com o FC Porto

Argentino vai falhar as primeiras jornadas da Liga. Já a lesão de Paulinho não é grave.

Está confirmado o pior cenário para Nico Gaitán.

O extremo argentino sofreu uma lesão muscular nos isquiotibiais direitos no jogo com o Farense e enfrenta uma paragem mínima entre as quatro e cinco semanas, falhando, por isso, o jogo de sábado com o FC Porto, na primeira jornada da I Liga (sábado, às 21h00).

Já Paulinho, que também saiu lesionado do jogo com o Farense, tem uma mialgia no adutor esquerdo. O problema não é grave e está em aberto a sua utilização no Dragão, no próximo sábado.