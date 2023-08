Peseiro: "Não é fácil o Braga ser campeão, mas é um dos candidatos"

José Peseiro, que em 2012/13 levou os guerreiros aos grupos da Champions, projeta a ambição minhota para a Liga que arranca na sexta-feira. Na véspera da receção ao Famalicão, jogo que abre a 90.ª edição da I Liga, o selecionador da Nigéria diz que o clube liderado por "um grande presidente" tem capacidade para atingir meta ambiciosa.

Depois de ter iniciado a época oficialmente com um triunfo expressivo sobre o Backa Topola, por 3-0, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Braga começa amanhã, na receção ao Famalicão, a tentativa de fazer melhor do que na edição anterior do campeonato, em que foi terceiro.

"O Braga não é favorito, mas é um dos candidatos ao título", considera José Peseiro, que em 2012/13 conduziu a equipa minhota, pela segunda vez, à fase de grupos da Liga dos Campeões, e que voltou ao comando técnico dos bracarenses em 2015/16.