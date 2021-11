Penálti na compensação dita derrota do Braga e adia tudo para a última jornada

Derrota por 3-2 diante do Midtjylland. Estrela Vermelha ganhou e Braga parte para a derradeira jornada em segundo, mas a depender de si próprio

O Sporting de Braga perdeu hoje por 3-2 no estádio do Midtjylland, em jogo da quinta jornada do Grupo F da Liga Europa de futebol, e adiou para a última ronda a decisão sobre a continuidade na prova.

Uma grande penalidade concretizada aos 90+3 minutos por Evander permitiu à equipa dinamarquesa reentrar na corrida pela manutenção na Liga Europa, depois dos golos marcados por Sviatchenko, aos dois, e Isaksen, aos 48, para os anfitriões, e de Ricardo Horta, aos 43, e Galeno, aos 85, para os visitantes.

O Sporting Braga foi ultrapassado na liderança do grupo pelo Estrela Vermelha, que se impôs por 1-0 ao lanterna-vermelha Ludogorets e passou a deter um ponto de vantagem (10 contra nove) sobre os minhotos, que receberão os sérvios na última ronda, com o Midtjylland em terceiro, com oito pontos, à espera de poder capitalizar esse confronto.