"Pelo que está a mostrar, em breve Vitinha irá para outro patamar"

Fransérgio anda maravilhado com o jovem ponta-de-lança dos arsenalistas e augura-lhe uma carreira com voos bem altos.

Oito meses depois de ter rumado aos franceses do Bordéus, Fransérgio continua a seguir com toda a atenção o percurso do Braga e, por vezes, ainda se engana e fala como se fizesse parte do plantel minhoto, nada de anormal para um jogador que foi titular nos primeiros três jogos dos arsenalistas esta época.

Confiante num bom resultado no duelo de quinta-feira com o Rangers, até porque "o Braga não quererá errar uma segunda vez" perante o adversário que o afastou da Liga Europa em 2019/20, Fransérgio não vacila quando tem de escolher o jogador que mais o está a surpreender esta temporada. "Estou a gostar muito do Vitinha. Pelo que está a mostrar, em breve ele vai estar em outros patamares."