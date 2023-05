Com o Braga a piscar o olho a mais uma prova milionária, fomos ao encontro de Matheus, avançado crucial nas proezas da era Domingos, ajudando e muito à estreia dos guerreiros na competição maior

De regresso ao Brasil para jogar no Itabaiana, de onde se transferiu para o Marco, em 2005, atraindo logo a atenção do Braga, o avançado Matheus está aos 40 anos empenhado ainda em deixar marca no futebol, após uma vida em Portugal, outra na Ucrânia, no Dnipro, e outra na China.