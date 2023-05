Pedro Santos eleito o jogador revelação da Liga 3

Médio de 22 anos fez quatro jogos esta época na equipa principal

Pedro Santos, médio de 22 anos do Braga, foi eleito o jogador revelação da Liga 3 pelas suas exibições na equipa B, numa votação feita pelos capitães das 24 equipas que participaram na edição 2022/23 da competição.

Participou em 25 jogos da Liga 3 (e ainda foi utilizado por Artur Jorge na equipa principal em quatro ocasiões) e marcou dois golos. O Braga B alcançou o play-off de subida de divisão.

COm este galardão, passam a ser três os prémios atribuídos ao Braga B durante a temporada 2022/23, pois em fevereiro Roger foi eleito pelos capitães das equipas da prova como o melhor jogador do mês e no mesmo período a equipa técnica foi escolhida pelos treinadores como melhor equipa técnica.

Em declarações aos meios do clube, agradeceu o prémio: "É um motivo de orgulho o facto de me terem escolhido como jogador revelação da Liga 3. Este é um prémio individual mas é muito do coletivo porque se não tivéssemos feito um percurso bom não estaria a receber esta distinção. Fizemos um bom percurso, demos nas vistas e esta distinção individual deve-se muito ao que fizemos a nível coletivo. Quando a nível coletivo somos fortes o reconhecimento individual acaba por acontecer e foi o que aconteceu comigo."

A estreia na equipa principal é um momento marcante para Pedro Santos: "A nível individual foi uma época muito positiva. Consegui atingir objetivos a que me tinha proposto no início da época, como estrear-me na equipa principal e estrear-me na I Liga. Tudo isso foi atingido e estou muito feliz por esta época. O mister Custódio foi importante naquilo que me ajudou no processo da equipa B. Ainda tem muito de jogador em si e isso sente-se no feedback que nos dá. No meu caso, como ele jogou perto da minha posição, aprendi muito com os feedbacks que me deu com base no seu conhecimento e experiência. Ao estar bem na equipa B o mister Artur Jorge esteve atento e deu-me as oportunidades que procurei. É um treinador que me conhece muito bem."