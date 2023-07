Pedro Pires é o novo treinador dos sub-19 do Braga

Transita da equipa sub-17, onde estava há três épocas

Pedro Pires é o novo treinador da equipa sub-19 do Braga, transitando da formação sub-17, na qual estava há três temporadas.

A equipa técnica liderada pelo treinador de 41 anos é ainda constituída por Miguel Oliveira, Bruno Teixeira, Pedro Ferreira, Juliano Lima e Marco Gonçalves.

Confira as declarações:

Paixão: "Estou no Braga desde 2005. É um orgulho enorme para mim estar aqui. Sou sócio desde que nasci. Foi aqui que comecei a dar os primeiros pontapés na bola, a qual nunca podia faltar. O meu pai levava-me muitas vezes ao estádio a ver os jogos. Foi este conjunto de situações que me levaram a ter esta paixão pelo futebol".

Novo desafio: "Os sub-19 são um patamar superior, mas não posso dizer que o nível de exigência seja superior, porque estando num clube como este a exigência existe em qualquer escalão que estejamos. Sei perfeitamente que os atletas estão mais próximos de chegar ao futebol profissional, portanto para eles é um nível de exigência muito maior."

Conhecimento do grupo: "Conheço a maioria do plantel, cerca de 90% já passou por equipas minhas. É benéfico porque já os conheço, sei as características de cada um, o que podem dar à equipa em determinado momento. Considero que também é benéfico para eles pois também já sabem o que podem contar da minha parte, quais são os métodos de trabalhar e de que forma trabalha a equipa técnica para conseguirmos alcançar os objetivos a que nos vamos propor."

Formar com valor: "Todos queremos ganhar, mas com o intuito de os formar, isso é primordial. Queremos capacitá-los com valências para que no futuro possam dar resposta em patamares superiores. O "formar a ganhar" é sem dúvida o melhor."

Características dos jogadores: "Além da qualidade que os jogadores possam ter, têm que ter valores muito importantes e fulcrais, para que um dia mais tarde possam ser jogadores profissionais".

Identidade: "Vamos dar tudo o que temos dentro de campo para conquistar, semana a semana, jogo após jogo, os três pontos."