Pedreira é talismã para o Braga de Artur Jorge nos jogos grandes

Sob o comando de Artur Jorge, os minhotos ainda não sofreram qualquer derrota, como visitados, nos jogos grandes em Portugal.

O melhor Braga em clássicos, sob o comando de Artur Jorge, mora na Pedreira. Na condição de visitados, os minhotos nunca perderam em jogos grandes disputados em Portugal e o Benfica, embalado pela liderança destacada no campeonato, será um teste de fogo a essa segurança na próxima sexta-feira, assim como ao técnico dos minhotos, muito contestado após a goleada sofrida diante do Sporting (5-0), em Alvalade, nos quartos de final da Taça da Liga. Foi a segunda derrota pesada nesta temporada, depois de o Braga ter sido batido pelo FC Porto, no Dragão, por 4-1, para o campeonato.