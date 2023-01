Em oito jogos em casa, a média de espectadores superou o melhor registo de sempre, alcançado no final de 2011/12.

Na véspera de Natal, António Salvador, na mensagem dirigida aos sócios, demonstrava-se "entusiasmado com o futuro" e há agora um facto que alavanca esse otimismo: as bancadas do estádio estão cada vez mais compostas. Isto porque, ao fim da primeira volta, a média de espectadores divulgada pela Liga supera a melhor marca de sempre, obtida no acumulado da época de 2011/12.