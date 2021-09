Peça chave no onze de Carvalhal negoceia renovação com o Braga

A cumprir a terceira época ao serviço do Braga, Galeno situa-se entre os jogadores imprescindíveis para Carlos Carvalhal. As alas receberam como últimos "reforços" Yan Couto, Moura e Iuri Medeiros.

Peça-chave no 3x4x3 híbrido do Braga, Galeno ficará ainda mais blindado nos próximos dias. A sociedade desportiva está em conversas adiantadas com o ala para que este renove por mais duas temporadas (até 2026) e, à boleia da extensão do contrato, deverá elevar-lhe a cláusula de rescisão, fixada até ao momento em 15 milhões de euros. Contratado em agosto de 2019, Galeno custou ao Braga 3,5 milhões de euros, pagos em prestações ao FC Porto, que ainda ficou com 50 por cento de uma futura mais-valia, tal como comunicaram os minhotos à CMVM na altura.

A venda de Galeno neste verão é muito improvável e a renovação do contrato até acontecerá num contexto de aumento de opções para os flancos. É que Yan Couto, Francisco Moura e Iuri Medeiros tornaram-se alternativas reais, como se percebeu no recente dérbi minhoto, e permitem a Carlos Carvalhal encarar de forma mais tranquila o próximo mês, marcado pelos primeiros jogos da fase de grupos da Liga Europa, diante de Estrela Vermelha e Midtjylland.

Enquanto o leque de soluções se apresentou curto, e foi logo no arranque da temporada, porque Francisco Moura e Iuri Medeiros recuperavam de leões delicadas nos joelhos e o Manchester City demorou a ceder Yan Couto, tido como o sucessor ideal de Ricardo Esgaio (vendido ao Sporting), Carvalhal ainda recorreu ao adolescente Roger Fernandes para amenizar o desgaste de um quarteto que se foi repetindo no tempo (constituído por Fabiano, Galeno, Ricardo Horta e Fábio Martins) e nunca deu mostras de confiar em Tiago Esgaio, já cedido ao Arouca. A disponibilidade de Sequeira também está para breve.