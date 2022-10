Paulo Oliveira: "Penálti? Às vezes os critérios deixam-me confuso"

Declarações de Paulo Oliveira, defesa-central do Braga, após a derrota por 1-0 no reduto do Union Berlim, num jogo relativo à quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Análise ao jogo: "Fizemos uma exibição sólida. Nem sempre por cima, mas a maior parte do tempo por cima. Sabíamos que o Union Berlim ia entrar forte, com o seu público. Ao fim de 10/15 minutos, equilibramos. Depois há o penálti... às vezes os critérios deixam-me confuso. É a eterna discussão, mas não vale a pena estar a chover no molhado. Temos de pensar já no Gil Vicente e depois pensar na Liga Europa."

Jogo discutido com o líder da Bundesliga: "Há jogos em que o adversário é superior e não há discussão. Mas hoje foi uma exibição sólida. Sempre a trabalhar de igual para igual com o líder da Bundesliga. Temos de estar orgulhosos. Mas frustrados por não conseguirmos ganhar."