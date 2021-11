Paulo Oliveira: "Os jogos não se perdem no primeiro minuto..."

Declarações de Paulo Oliveira à Sport TV após a derrota do Braga, por 3-2, com o Midtjyland, na quinta jornada do Grupo F da Liga Europa, disputado na Dinamarca.

Sobre o jogo: "Entrámos mal, com o pé esquerdo. Temos sempre presente que a consistência defensiva coletiva é meio caminho para conseguir as vitórias e isso infelizmente não conseguimos de início. Porém, os jogos não se perdem no primeiro minuto. Fomos reagindo. Não estivemos no nosso melhor nível exibicional, mas conseguimos chegar ao golo."

Mais do mesmo: "Na segunda parte foi um pouco mais do mesmo. Os lances que acontecem fazem parte do futebol e mais importante é saber que temos a capacidade para na última jornada da Liga Europa ganhar em casa e passar o grupo em primeiro."

Capacidade: "O futebol é uma caminhada longa que vamos aprendendo com tudo o que passa nos jogos. Sabemos que temos capacidade para estarmos a perder por um ou dois golos, mas podemos recuperar, fazer três e ganhar. Temos e analisar assim os jogos e seguir para a frente".