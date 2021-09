Paulo Oliveira e a força do Estrela Vermelha: "A última derrota deles em casa foi em 2019, com o Bayern"

Declarações do central do Sporting de Braga, na antevisão ao confronto da Liga Europa, diante do Estrela Vermelha

O estado do Braga: "Acima de tudo vejo uma equipa confiante, apesar de vir de dois empates para o campeonato. Mudámos o chip, mas não mudámos o chip da ideia de querer vencer. Podem esperar uma equipa confiante nas suas capacidades. Se fizermos o que temos de fazer, podemos levar um resultado positivo para Braga".

Força do adversário: "A última derrota deles em casa foi em 2019, com o Bayern, e isso mostra a capacidade da equipa. No seu terreno tem a ajuda dos seus adeptos, o que cria um ambiente fantástico. Vamos entrar com capacidade de trabalho e capacidade técnica. Se tudo correr bem, alcançaremos a vitória".

Adaptação: "A minha adaptação ao Braga não podia estar a correr melhor. Sabia que vinha para um excelente grupo e vim para acrescentar valor. A questão da adaptação foi ultrapassada, agora o importante é atingir resultados."