Carlos Carvalhal espera oficialização de Paulinho no Sporting para comentar

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, durante o jogo de futebol dos quartos de final da Taça de Portugal contra o Santa Clara, realizado no Estádio Municipal de Braga, 29 de janeiro de 2021. HUGO DELGADO/LUSA

Declarações de Carlos Carvalhal após a vitória do Braga frente ao Moreirense.

Jogo: "Voltámos a fazer mais um jogo passados três dias, jogámos com o Benfica, depois com o Sporting, depois com o Gil Vicente, Santa Clara e agora outra vez. Contra equipas que estão a preparar o jogo há uma semana. Isto é complicado, mas felizmente tenho um grupo de trabalho muito bom."

Moreirense: "Entrámos muito bem no jogo, contra um adversário que somou agora só a segunda derrota, mas tornamos o jogo fácil pela forma como entrámos. Na segunda parte houve uma reação do Moreirense e o quarto golo, se calhar, acaba por vir por excesso. Acho que é excessivo para a segunda parte que o Moreirense fez."

Mérito do Brada?: "As duas coisas. Uma equipa que está a ganhar 3-0, há uma reação da outra e no fundo controlámos o jogo. Também fruto dos jogos que temos, instintivamente, a equipa veio para trás, mas a determinada altura parece que despertou. Acho que a nossa equipa interpretou bem o que o jogo estava a pedir."

Paulinho a caminho do Sporting: "Não pode dizer isso porque não tenho conhecimento oficial disso. Não vou estar a comentar algo que não é oficial. Não faz parte da convocatória, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. É sabido o que está em cima da mesa, mas se não é oficial é porque não há entendimento e se não há entendimento não vou tecer qualquer comentário sobre algo que na prática não existe."