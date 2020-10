Paulinho marca no Zorya-Braga e iguala Ricardo Horta e Alan

Alan, Ricardo Horta e Paulinho partilham agora o lugar mais alto do pódio dos goleadores bracarense

O avançado português Paulinho igualou em Zaporizhia o compatriota Ricardo Horta e o já retirado brasileiro Alan no topo dos goleadores do Sporting de Braga nas taças europeias de futebol, com 11 golos.

Em encontro da segunda jornada do Grupo G da Liga Europa, o jogador de 27 anos só precisou de quatro minutos marcar ao Zorya (2-1) e juntar-se ao companheiro de equipa e ao Diretor das Relações Externas dos "arsenalistas".

Paulinho já tinha marcado na primeira ronda, ao apontar, aos 78 minutos, o segundo tento na receção aos gregos do AEK Atenas (3-0), igualando, momentaneamente, Ricardo Horta, que, aos 88, voltou a "fugir-lhe", para igualar o brasileiro.

No Braga desde 2017/18, o ex-jogador do Gil Vicente marcou três golos na temporada de estreia, todos ao Hafnarfjordur, no "play-off" da Liga Europa, um na Islândia (2-1) e dois em Braga (3-2).

Depois, ficou em branco em 2018/19, para marcar mais seis na temporada transata, dois ao Brondby, na terceira pré-eliminatória, e dois ao Besiktas, um ao Wolverhampton e um ao Slovan Bratislava, na fase de grupos.

Ricardo Horta também marcou seis golos em 2019/20, um aos dinamarqueses, três aos russos do Spartak Moscovo, no "play-off", um aos ingleses e um aos turcos.

O ex-jogador do Málaga já tinha marcado um tento na sua primeira época nos minhotos, em 2016/17, frente aos turcos do Konyaspor, um em 2017/18, ao Marselha, e dois em 2018/19, no anterior duelo com o Zorya.

Alan, Ricardo Horta e Paulinho partilham agora o lugar mais alto do pódio dos goleadores bracarenses, sendo que o brasileiro marcou seis na "Champions", competição que os avançados lusos nunca disputaram e os "arsenalistas" não jogam desde 2012/13.

Quanto ao outro golo dos bracarenses na Ucrânia, foi obra do argentino Nicolás Gaitán, que apontou o primeiro pelo clube e o 10.º por equipas lusas na Europa, depois de nove pelo Benfica (seis na Liga dos Campeões e três na Liga Europa).