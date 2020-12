Paulinho é uma das figuras do Braga

Carlos Carvalhal conta com o avançado até final da temporada.

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, falou sobre Paulinho após a goleada por 4-1 frente ao Boavista e afirmou que gostou de ouvir as palavras de Rúben Amorim sobre o mercado.

"Não estou minimamente preocupado. O Paulinho vai ficar até ao final da época, a não ser que alguém bata a cláusula. No final da época é muito provável que saia. Fiquei muito satisfeito por ouvir o treinador do Sporting dizer que não haveria mexidas no mercado", disse na conferência de imprensa.

"Penso que aí fechou definitivamente o circo para a comunicação social relativamente ao Paulinho num possível ingresso para o Sporting. Espero que termine mesmo, porque estas paragens originam alguma especulação e isso é terrível para preparar a equipa. Felizmente, o Paulinho tem boa cabeça, é um jogador muito concentrado e está de corpo e alma no Sporting de Braga. É um dos capitães, tem feito golos e no final da época vai fazer a transferência que tanto anseia e que é do nosso interesse que aconteça", completou Carvalhal.