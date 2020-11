Paulinho e o empate com o Leicester: "Na Taça também marcámos no final..."

Avançado tornou-se no melhor marcador do Braga nas provas europeias, com 12 golos, mas lamentou o empate concedido aos 90+5'.

Golo sofrido aos 90+5': "É o futebol, acaba por acontecer, foi no último minuto que sofremos golo, na Taça também marcámos nos instantes finais e passámos, mas é o futebol. Não nos tira o foco do próximo jogo".

Melhor marcador do Braga na Europa: "Ainda faltam jogos, com os jogadores de qualidade que o Braga tem, também vou acabar por ser superado, o Braga está a crescer, vou saborear enquanto estou na frente".

Goleada sofrida em Leicester e contas do apuramento: "Temos noção de que não estivemos no nosso melhor naquela derrota. Temos muito mais qualidade do que demonstrámos lá. Hoje foi no último lance que acabámos por não ganhar ao Leicester. A próxima partida [contra o AEK] é para ganhar. É assim que entramos em todos os jogos e vamos entrar assim nessa partida".