Passou por Portugal e aprova reforço do Braga: "É muito rápido e gosta de atacar"

Sueco vai ser reforço para Artur Jorge na segunda metade da época e o ex-jogador dá conta de um defesa veloz e ofensivo. Há acordo entre o Braga, o AIK e o próprio jogador para um contrato de longa duração, nunca inferior a cinco épocas. Internacional sueco custa perto de dois milhões de euros aos cofres da SAD minhota.

O Braga tem assegurada a contratação de Joe Mendes, defesa-direito sueco do AIK, e Fredrik Soderstrom, que vestiu várias camisolas em Portugal, aprova a prospeção dos arsenalistas naquele campeonato nórdico. "O Joe Mendes é um bom jogador. Tem 20 anos e já fez coisas muito boas no AIK", analisa o antigo internacional sueco a O JOGO.

O Braga já chegou a acordo com o AIK e aceitou pagar um pouco menos do que dois milhões de euros para contratar o defesa-direito. Consumada a fase negocial com o emblema de Solna, nos arredores de Estocolmo, a SAD arsenalista chegou depois a acordo com o defesa para a realização de um contrato de longa duração, nunca inferior a cinco temporadas. Atualmente sem competir, visto que o campeonato sueco terminou em novembro (o AIK ficou em quinto, fora da zona europeia) e o próximo arranca apenas em abril, devido ao inverno rigoroso, Joe Mendes já está a fazer os preparativos para viajar para Portugal, de maneira a reforçar no imediato o plantel de Artur Jorge.