Passou pelo City, joga em Espanha e é apontado como alvo do Braga

Manu García, à esquerda, com a camisola do Alavés

Manu García é um médio de 24 anos.

Devolvido pelo Alavés ao Sporting de Gijón, depois de uma época de empréstimo, o médio-ofensivo Manu García foi apontado pelo "La Voz de Astúrias" como alvo do Braga.

Com formação cumprida no clube asturiano e no Manchester City, o jogador espanhol, de 24 anos, estará ainda na mira dos ingleses do Crystal Palace e dos belgas do Anderlecht. O contrato com o Gijón contempla uma cláusula que lhe permite mudar-se para qualquer liga principal na Europa.

Em 2021/22, Manu García realizou 26 jogos ao serviço do Alavés.