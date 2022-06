Passe de Ricardo Horta: em Espanha contradizem diretor do Málaga

Clube espanhol tem em sua posse uma parte do passe do avançado desejado pelo Benfica, mas não será tanto como diz.

Ricardo Horta, jogador do Braga, está na lista de compras do Benfica para 2022/23, mas as negociações têm sido difíceis e originado mesmo críticas por parte de António Salvador. O Málaga, clube espanhol onde o avançado jogou antes de rumar a Braga, alega que tem 67 por cento do passe do jogador, número vincado pelo diretor desportivo Manolo Gaspar ao jornal A BOLA.

De Espanha chegam-nos, todavia, outras informações que contradizem as palavras do referido dirigente. César Suárez, jornalista da Marca, informa que o emblema malaguenho tem em sua posse apenas 15 por cento do passe.

"Quando o Málaga o contratou, comprou apenas 25 por cento dos direitos. E quando fez a troca com Juankar, trocou apenas 10 por cento desses direitos. Então sobram 15", assegura.

Juankar, recorde-se, chegou a pertencer aos quadros do Braga, mas nunca jogou, tendo estado emprestado ao Málaga.