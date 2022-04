"Passado algum tempo é o jogador com mais títulos, com quase 250 jogos e quase 10 anos de Braga"

Matheus renovou com o Braga até 2027 e para assinalar o momento concedeu uma pequena entrevista à NEXT, onde comentou o passado, o presente e o futuro da ligação com o clube arsenalista, que dura desde 2014

Renovação de contrato: "Um momento muito importante na minha vida, na minha carreira e na minha família. Sempre sonhamos estar estáveis neste país e nesta cidade. É uma cidade, um país e um clube que me acolheu desde que cheguei. Sempre me senti acarinhado e isso é o mais importante".

Títulos e momentos especiais: "Os três títulos não têm como de ficar fora porque são o auge do clube. O que me marcou bastante foi a minha lesão no joelho, que me fez crescer e pensar no futebol de outra forma, valorizar os pequenos detalhes. Nesses momentos percebes quem está do teu lado e quem não está. As dúvidas que vieram na minha cabeça, não sabia se ia voltar a jogar e a fazer aquilo que amo, que é estar dentro do campo e fazer o meu melhor. Os meus companheiros sempre me motivaram. A Taça da Liga junto dos nossos adeptos e a Taça de Portugal do ano passado marcaram-me. Foram logo a seguir à minha lesão e eu tinha dúvidas se ia voltar no meu melhor nível".

Percurso no Braga: "Um estrangeiro que chegou ao clube e passado algum tempo é o jogador com mais títulos, com quase 250 jogos e quase 10 anos de clube... Sinto gratidão pelo clube, pelas pessoas que trabalham aqui, pelo presidente porque me abriu as portas. O Sr. Mário, a Dona Rosa, todo o staff, todos os que nos acompanham nas viagens e em todos os treinos são a nossa segunda família. Passamos mais tempo aqui dentro do que em casa. Temos de reconhecer as pessoas que nos ajudam, as pessoas que nos fazem crescer. Eles fazem parte da evolução e desta história".