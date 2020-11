"Parece que foi um escândalo perder 4-0 em Leicester. Já estão a inflamar em demasia"

Carlos Carvalhal foi questionado sobre uma eventual candidatura do Braga ao título de campeão nacional e falou sobre a derrota sofrida em Leicester, na quinta-feira.

Após a vitória sobre o Benfica, por 3-2, no Estádio da Luz, o Braga apanhou as águias no segundo lugar da I Liga e está agora a quatro pontos do líder Sporting. Na conferência de imprensa pós-jogo, Carlos Carvalhal foi questionado sobre uma eventual candidatura ao título de campeão, mas virou o foco para o jogo com o Trofense, dentro de duas semanas, a contar para a Taça de Portugal, e lembrou a goleada sofrida em Leicester (4-0), na última quinta-feira, referente à Liga Europa.

"Título? A nossa prioridade agora é o Trofense... (...) A forma como a derrota em Leicester foi sentida, não por nós, mas pelas pessoas... Parece que foi um escândalo perder 4-0 em Leicester. O Braga, a jogar na sua máxima forma em Leicester, que é de um campeonato de altíssimo nível, a Premier League, iria ter muitas dificuldades para conseguir um bom resultado. As pessoas olham para o Braga e já estão a inflamar em demasia", começou por referir Carvalhal, prosseguindo:

"Temos os pés assentes no chão. Nos dois primeiros jogos, em que perdemos contra o FC Porto e o Santa Clara, estavam a duvidar sobre aquilo que a equipa podia fazer, mas nunca perdemos a cabeça nem vacilámos na qualidade da equipa e na sua progressão, da mesma forma que, por estarmos bem posiconados, não vamos andar aqui com os pés no ar e pensar que somos os melhores do Mundo. O grupo está preparado para estar focado no próximo jogo, com o Trofense. É com isso que estamos preocupados. Os objetivos são consequência do trabalho que fizermos nesta maratona. Não é um sprint, é uma maratona", rematou o técnico dos bracarenses.