"Panzer" Vitinha seduz Bundesliga: clubes abordaram Braga em janeiro e preparam novo assalto

SAD arsenalista foi abordada em janeiro por clubes alemães e a todos António Salvador remeteu para a cláusula: 30 milhões. As caraterísticas do segundo melhor marcador do Braga casam na perfeição com o estilo de futebol praticado no campeonato alemão. Vitinha prepara-se para animar o mercado de verão. Época com 17 golos.

O golo e a exibição de Vitinha frente ao Benfica, determinantes para a vitória do Braga, colocaram o ponta-de-lança no centro das atenções e confirmaram-no como um dos valores emergentes do futebol português, mas a verdade é que começaram há muito tempo as movimentações de mercado em torno do jogador de 22 anos.

Na janela de transferências de janeiro, por exemplo, a SAD arsenalista foi sondada por vários clubes alemães, todos eles da Bundesliga, que quiseram saber o valor de uma eventual transferência, posicionando-se também como possíveis candidatos a receberem o jogador já na próxima temporada.